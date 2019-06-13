Полузащитник сборной Кипра считает, что у России отличные шансы на выход в финальную часть Евро-2020

Полузащитник сборной Кипра Антреас Макрис прокомментировал поражение от национальной команды России (0:1) в матче отборочного турнира Евро-2020.

– Поздравляю Россию с победой, – цитируют "Известия" Макриса. – Ваша команда одна из главных фаворитов группового этапа и имеет отличные шансы на выход в финальную часть. У России хорошая сборная, которая может играть в разный футбол. Мы же будем стараться заработать 6 очков в предстоящих двух играх. С нетерпением их ждем.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира