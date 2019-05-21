Полузащитник "Брюгге" Ванакен, которым интересуется "Спартак", вызван в сборную Бельгии на матчи отборочного турнира ЧЕ-2020

Тренерский штаб сборной Бельгии во главе с Роберто Мартинесом объявил состав на матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Казахстана (8 июня) и Шотландии (11 июня).

Всего в список вошло 28 футболистов:

Вратари: Тибо Куртуа ("Реал", Испания), Симон Миньоле ("Ливерпуль", Англия), Хендрик ван Кромбрюгге ("Эйпен"), Матз Селс ("Страсбур", Франция);

Защитники: Тоби Алдервейрелд, Ян Фертонген (оба – "Тоттенхэм", Англия), Томас Фермален ("Барселона", Испания), Тома Менье ("ПСЖ", Франция), Тимоти Кастань ("Аталанта", Италия), Брандон Мехеле ("Брюгге"), Венсан Компани ("Манчестер Сити", Англия);

Полузащитники: Кевин де Брейне ("Манчестер Сити", Англия), Янник Феррейра-Карраско ("Далянь Ифан", Китай), Леандер Дендонкер ("Вулверхэмптон", Англия) Аднан Янузай ("Реал Сосьедад", Испания), Ханс Ванакен ("Брюгге"), Юри Тилеманс ("Лестер", Англия), Насер Шадли ("Монако", Франция), Деннис Прат ("Сампдория", Италия), Торган Азар ("Боруссия" М, Германия), Аксель Витсель ("Боруссия" Дортмунд, Германия);

Нападающие: Эден Азар ("Челси", Англия), Ромелу Лукаку ("Манчестер Юнайтед", Англия), Миши Батшуайи, Кристиан Бентеке (оба – "Кристал Пэлас", Англия), Дивок Ориги ("Ливерпуль", Англия), Леандро Троссард ("Генк"), Дрис Мертенс ("Наполи", Италия).