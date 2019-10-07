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Полузащитник Армстронг вызван в сборную Шотландии на матч с Россией

21:04
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Полузащитник «Саутгемптона» Стюарт Армстронг получил вызов в сборную Шотландии. Он заменит нападающего «Шеффилд Юнайтед» Оливера Макберни, который выбыл из строя из мышечной травмы, сообщает Sky Sports.

Сборной Шотландии предстоит провести два отборочных матча Евро-2020. С Россией команда встретится 10 октября на выезде, с Сан-Марино — 13 октября дома.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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