Полузащитник Армстронг вызван в сборную Шотландии на матч с Россией

Полузащитник «Саутгемптона» Стюарт Армстронг получил вызов в сборную Шотландии. Он заменит нападающего «Шеффилд Юнайтед» Оливера Макберни, который выбыл из строя из мышечной травмы, сообщает Sky Sports.

Сборной Шотландии предстоит провести два отборочных матча Евро-2020. С Россией команда встретится 10 октября на выезде, с Сан-Марино — 13 октября дома.

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