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Полиция проводит обыски в Болгарском футбольном союзе

18:24

Полиция Болгарии проводит обыск в штабе Болгарского футбольного союза (БФС) в Софии, сообщает BTV. Порядка 60 полицейских блокировали территорию комплекса и не выпускают оттуда сотрудников БФС.

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов распорядился начать проверку работы организации и потребовал отставки ее президента Борислава Михайлова. Сегодня Михайлов подал в отставку с должности, которую занимал с 2005 года.

Накануне Болгария уступила Англии в матче отборочного турнира Евро-2020 (0:6). Игра дважды прерывалась из-за расистского поведения фанатов.

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