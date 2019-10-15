Полиция проводит обыски в Болгарском футбольном союзе

Полиция Болгарии проводит обыск в штабе Болгарского футбольного союза (БФС) в Софии, сообщает BTV. Порядка 60 полицейских блокировали территорию комплекса и не выпускают оттуда сотрудников БФС.

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов распорядился начать проверку работы организации и потребовал отставки ее президента Борислава Михайлова. Сегодня Михайлов подал в отставку с должности, которую занимал с 2005 года.

Накануне Болгария уступила Англии в матче отборочного турнира Евро-2020 (0:6). Игра дважды прерывалась из-за расистского поведения фанатов.