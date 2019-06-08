Покеры за сборную делает только Дзюба

В матче против Сан-Марино (9:0) Артем Дзюба оформил второй в карьере покер на международном уровне. Капитан сборной России повторил собственное достижение, установленное в отборе к предыдущему чемпионату Европы – в гостевом матче против Лихтенштейна. Также Дзюба стал первым игроком, которому удалось отличиться более двух раз в двух матчах за национальную команду. (Кирилл Бурдаков)
Все случаи, когда игроки сборной России забивали более трех мячей в одном матче
|
Дата
|
Турнир
|
Автор
|
Матч
|
Голы
|
02.02.1994
|
ТМ
|
Александр Бородюк
|
Мексика (н) - 4:1
|
5’, 45’, 61’
|
28.06.1994
|
ЧМ
|
Олег Саленко
|
Камерун (н) - 6:1
|
16’, 41’, 45’, 73’, 75’
|
06.10.2001
|
ОЧМ
|
Владимир Бесчастных
|
Швейцария (д) - 4:0
|
14’, 19’, 38’
|
10.09.2003
|
ОЧЕ
|
Дмитрий Булыкин
|
Швейцария (д) - 4:1
|
22’, 35’, 60’
|
09.10.2004
|
ОЧМ
|
Дмитрий Сычев
|
Люксембург (г) - 4:0
|
57’, 70’, 87
|
02.06.2007
|
ОЧЕ
|
Александр Кержаков
|
Андорра (д) - 4:0
|
8’, 15’, 51’
|
04.06.2011
|
ОЧЕ
|
Роман Павлюченко
|
Армения (д) - 3:1
|
26’, 59’, 73’
|
08.09.2015
|
ОЧЕ
|
Артем Дзюба
|
Лихтенштейн (г) – 7:0
|
21’, 45’, 73’, 90’
|
08.06.2019
|
ОЧЕ
|
Артем Дзюба
|
Сан-Марино (д) – 9:0
|
31’, 73’, 76’, 88’
Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира