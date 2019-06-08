21:13 | Футбол — Чемпионат Европы — Euro-2020

Покеры за сборную делает только Дзюба

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В матче против Сан-Марино (9:0) Артем Дзюба оформил второй в карьере покер на международном уровне. Капитан сборной России повторил собственное достижение, установленное в отборе к предыдущему чемпионату Европы – в гостевом матче против Лихтенштейна. Также Дзюба стал первым игроком, которому удалось отличиться более двух раз в двух матчах за национальную команду. (Кирилл Бурдаков)

Все случаи, когда игроки сборной России забивали более трех мячей в одном матче

Дата

Турнир

Автор

Матч

Голы

02.02.1994

ТМ

Александр Бородюк

Мексика (н) - 4:1

5’, 45’, 61’

28.06.1994

ЧМ

Олег Саленко

Камерун (н) - 6:1

16’, 41’, 45’, 73’, 75’

06.10.2001

ОЧМ

Владимир Бесчастных

Швейцария (д) - 4:0

14’, 19’, 38’

10.09.2003

ОЧЕ

Дмитрий Булыкин

Швейцария (д) - 4:1

22’, 35’, 60’

09.10.2004

ОЧМ

Дмитрий Сычев

Люксембург (г) - 4:0

57’, 70’, 87

02.06.2007

ОЧЕ

Александр Кержаков

Андорра (д) - 4:0

8’, 15’, 51’

04.06.2011

ОЧЕ

Роман Павлюченко

Армения (д) - 3:1

26’, 59’, 73’

08.09.2015

ОЧЕ

Артем Дзюба

Лихтенштейн (г) – 7:0

21’, 45’, 73’, 90’

08.06.2019

ОЧЕ

Артем Дзюба

Сан-Марино (д) – 9:0

31’, 73’, 76’, 88’

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира   

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