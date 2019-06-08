Покеры за сборную делает только Дзюба

В матче против Сан-Марино (9:0) Артем Дзюба оформил второй в карьере покер на международном уровне. Капитан сборной России повторил собственное достижение, установленное в отборе к предыдущему чемпионату Европы – в гостевом матче против Лихтенштейна. Также Дзюба стал первым игроком, которому удалось отличиться более двух раз в двух матчах за национальную команду. (Кирилл Бурдаков)

Все случаи, когда игроки сборной России забивали более трех мячей в одном матче

Дата Турнир Автор Матч Голы 02.02.1994 ТМ Александр Бородюк Мексика (н) - 4:1 5’, 45’, 61’ 28.06.1994 ЧМ Олег Саленко Камерун (н) - 6:1 16’, 41’, 45’, 73’, 75’ 06.10.2001 ОЧМ Владимир Бесчастных Швейцария (д) - 4:0 14’, 19’, 38’ 10.09.2003 ОЧЕ Дмитрий Булыкин Швейцария (д) - 4:1 22’, 35’, 60’ 09.10.2004 ОЧМ Дмитрий Сычев Люксембург (г) - 4:0 57’, 70’, 87 02.06.2007 ОЧЕ Александр Кержаков Андорра (д) - 4:0 8’, 15’, 51’ 04.06.2011 ОЧЕ Роман Павлюченко Армения (д) - 3:1 26’, 59’, 73’ 08.09.2015 ОЧЕ Артем Дзюба Лихтенштейн (г) – 7:0 21’, 45’, 73’, 90’ 08.06.2019 ОЧЕ Артем Дзюба Сан-Марино (д) – 9:0 31’, 73’, 76’, 88’

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира