Погба пропустит ближайшие отборочные матчи Евро-2020

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба усугубил повреждение голеностопа в матче 7-го тура чемпионата Англии против «Арсенала» (1:1). Теперь он будет вынужден пропустить ближайшие отборочные матчи Евро-2020 в составе сборной Франции, сообщает L'Equipe.

Подопечные Дидье Дешама сыграют с Исландией (11 октября) и Турцией (14 октября). На данный момент Франция занимает второе место в группе H. После шести матчей на счету французов 15 очков. Столько же — у Турции, у Исландии набрано 12 очков.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира