«Поддеть Россию у нас считается признаком хорошего тона». Украинский журналист прокомментировал слова Яремчука

Известный украинский спортивный журналист Артем Франков прокомментировал высказывание Романа Яремчука относительно сборной России. Нападающий сборной Украины заявил, что его команда — «не Россия, рассказывающая о победе на Евро после успеха с шотландцами».

— У нас сейчас активно обсуждают слова Яремчука. Не зря ли он сказал про сборную России?

— Если честно, я бы не хотел никого принижать или сравнивать, — сказал Франков в беседе с корреспондентом «СЭ». — Я Яремчука знаю как парня сдержанного, хорошего, добросовестного. Если он сказал что-то сгоряча... не знаю оригинал этого высказывания, но вообще в нашем медийном пространстве поддеть Россию и, в частности, футбольную сборную России считается признаком хорошего тона.

— И как вы к этому относитесь? Считаете, это нормально?

— Ну как нормально... Конечно, это нехорошо. Но для данной ситуации это, скажем так, естественно. Я бы на месте футболистов воздерживался бы от этого и присматривался к своим собственным достижениям. А то в футболе никогда не знаешь, с какой стороны может прилететь. Больше всего мне бы не хотелось, чтобы повторилась ситуация, когда сборные России и Украины были бы худшими командами по итогам Евро. Наоборот, пусть обе наши команды будут лучшими. Спортивные успехи гораздо важнее всего этого. А политические отношения переносить на спорт... увы, это неизбежно на уровне болельщиков и игроков, но не есть хорошо.

Полностью интервью с Артемом Франковым о сборной Украине читайте в «СЭ» в ближайшее время. (Александр Рогулев)