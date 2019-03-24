Почему Оздоев – молодец. Как забила Россия. Видео

Результативная атака сборной России в матче с Казахстаном началась с отбора у центральной линии на правом фланге. Логвиненко пытался выйти из-под прессинга, но Ионов, Оздоев и Дзюба перекрыли все варианты для передач, поэтому защитнику казахской сборной пришлось отдавать сильную рискованную передачу между Ионовым и Оздоевым.

Хавбек "Зенита" выбросил ногу по направлению к мячу и совершил перехват, а затем полуакробатическим приемом бросил в прорыв Ионова. Алексей выбежал на оперативный простор и прострелил вдоль штрафной – Черышев отклеился от Эльдоса Ахметова и поразил ближний угол. (Гоша Чернов)