Победная раздевалка сборной. Россия вышла на Евро-2020

Пресс-служба сборной России опубликовала фото из раздевалки национальной команды после победы в гостевом матче отборочного турнира Евро-2020 над Кипром (5:0). Россияне получили путевку в финальный турнир.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира