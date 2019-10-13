Победная раздевалка сборной. Россия вышла на Евро-2020
21:35
Пресс-служба сборной России опубликовала фото из раздевалки национальной команды после победы в гостевом матче отборочного турнира Евро-2020 над Кипром (5:0). Россияне получили путевку в финальный турнир.
Победная раздевалка @TeamRussa ??? pic.twitter.com/gX5Nx4zLA8— Сборная России (@TeamRussia) October 13, 2019
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Материалы сюжета: Сборная России в октябре-2019 - на Евро-2020!