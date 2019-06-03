Пиняев не попал в заявку "Чертаново" на матч со сборной России

Молодой нападающий "Чертаново" Сергей Пиняев не сыграет в контрольном матче с командой России в Новогорске. Форварда не оказалось в заявке клуба ФНЛ, он будет следить за игрой с трибуны.

В стартовом составе "Чертаново" сыграют Александр Родионов, Владислав Паршиков, Александр Солдатенков (к), Дмитрий Редькович, Юрий Горшков, Даниил Пруцев, Максим Витюгов, Кирилл Колесниченко, Юрий Завезен, Владислав Сарвели и Дмитрий Цыпченко.

Национальная команда готовится к матчам отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Сан-Марино (Саранск, 8 июня) и Кипра (Нижний Новгород, 11 июня). (Александр Рогулев)

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира