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Пике не вернется в сборную Испании

20:17
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Главный тренер сборной Испании Роберт Морено прокомментировал слухи о возможном возвращении защитника «Барселоны» Жерара Пике в стан национальной команды.

— Возвращение Пике? Он сказал, что завершает карьеру в сборной, и мы не пересматривали такую возможность, — приводит слова тренера Marca.

Пике выступал за сборную Испании с 2009 по 2018 года. За это время он становился чемпионом мира и Европы. С 2019 года Пике играет за сборную Каталонии.

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