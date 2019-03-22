Первые слова Черчесова после поражения России от Бельгии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после гостевого матча отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с Бельгией в Брюсселе (1:3) отметил: соперник провел все голы после быстрых атак, к чему он готовил свою команду. При этом специалист предположил, что в моменте с удалением в концовке встречи хавбек Александр Головин мог быть более сдержанным.

– Давайте концентрироваться на своей команде, – сказал Черчесов в начале флеш-интервью. – Чего не хотели, то и получили. Первый гол – в быстрой атаке, третий – так же, да и момент со вторым с назначением пенальти – то же. Они (бельгийцы) это умеют. Мы это изучали. В позиционной атаке, хотя класс игроков позволяет, бельгийцы забивают не очень много голов, а вот быстрые атаки – их козырь. Понятно, что мы не можем все время оставаться сзади, тоже хотели атаковать. И когда были необязательные потери, соперник контратаковал и забивал.

(О голе Черышева.) У нас была одна тактическая тренировка за время сбора, остальные – восстановительные, мы это отрабатывали. Теперь нужно без эмоций, вне зависимости от счета, все проанализировать. Были хорошие моменты, есть нюансы, которые требуют внимания. Но главное в любом случае результат.

(О вынужденной замене Кузяева и удалении Головина.) Понятно, вынужденная замена изменила наш план, который был выстроен по-другому. А Головин… Честно говоря, не видел до конца момента, но, раз судья принял такое решение, значит, наш футболист позволил себе лишнее. Пока с ним не разговаривал, сейчас все горячо еще (после матча).

(О выходе Смолова и Чалова) Как на духу говорю, не особо много их наигрывали (вместе), но у бельгийцев было сложно отбирать мячи, Артем (Дзюба) набегался. Он бы помог в атаке, но надо было возвращать мяч. А так Федя вышел, оба Феди вышли. С листа любому футболисту сложно. В любом случае Чалова и Ахметова – с почином. Федя (Смолов) в хорошем состоянии приехал (в сборную). Посмотрим, как через пару дней будет (против Казахстана).

Бельгия – Россия: онлайн-трансляция матча