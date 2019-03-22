Пепе: "Португалия очень уважает соперника, но хочет начать отбор с победы"

Защитник сборной Португалии Пепе - о матче с командой Украины в отборочном турнире Евро-2020.

- Мы знаем, что у нас будет много трудностей, но мы играем дома, и у нас есть амбиции выиграть игру. Мы очень уважаем сборную Украины, но хотим начать отбор с победы. Украина – это молодая команда лишь с тремя игроками старше 30 лет, - цитирует португальца сайт каналов "Футбол 1/2". - Эта игра не будет легкой, но мы хорошо подготовились, чтобы терпеливо играть и стремиться к победе. Понимаем, что на другой стороне есть противник, который тоже хочет победить.

Матч Португалия - Украина начнется в 22.45 по московскому времени.

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