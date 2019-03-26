Павлюченко – о сборной России и отборе на Евро-2020: "Главное не растерять очки в матчах с Казахстаном, Кипром и Шотландией"

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко стал гостем программы "Футбол России" и поделился мнением о выступлении команды Станислава Черчесова в первых матчах отборочного турнира Евро-2020. Россияне уступили Бельгии (1:3) и разгромили Казахстан (4:0).

– Реально ли бороться с бельгийцами за первое место в группе?

– Ну, а почему нет? Мы будем играть дома с ними. Главное не терять очки с такими командами, как Казахстан, Кипр и Шотландия. Тяжело будет со всеми, но если мы не растеряем очки, то можем побороться.

– Казахстан после победы над Шотландией (3:0) не стали переоценивать?

– Надо отдать должное нашим ребятам. Такого соперника, как Казахстан, иногда можно и недооценить. Но, наверное, все знали счет, разбирали игру. И у команды был хороший настрой.