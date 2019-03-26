Павлюченко – о Черышеве и Миранчуках: "Есть игроки для сборной, есть для клуба"

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко стал гостем программы "Футбол России". Он поделился мнением о Денисе Черышеве, братьях Миранчуках и Федоре Чалове.

– Я много раз говорил: есть игроки для сборной, есть для клуба. Вот, например, чтобы далеко не ходить: Миранчуки – Алексей и Антон. Я их знаю, наблюдаю, слежу за ними. В "Локомотиве" -это другие футболисты. В сборной они теряются. Это другие футболисты, – сказал Павлюченко.

– Это психология?

– Не знаю. Может быть, опыта нет. Это все-таки другой уровень, другие футболисты. Может быть, теряются, чувствуют себя не в своей тарелке. Тот же Чалов тоже пока не может себя найти. Может быть, требуется время.