Павел Колобков: «Сборная России должна выходить в плей-офф Евро-2020»

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что сборная России должна выходить в плей-офф чемпионата Европы-2020. Национальная команда сыграет в группе B с командами Бельгии, Дании и Финляндии.

— На мой взгляд, принципиально эта жеребьевка мало что решила — и то, что последним соперником стала сборная Финляндии, значит лишь то, что эту команду нужно обыгрывать, — приводит ТАСС слова Колобкова. — Надо отбираться и идти дальше. Тем более, что этот матч, как и встреча с командой Бельгии, пройдет в Санкт-Петербурге.

Сборная России сыграет с Бельгией 13 июня в Петербурге, с финнами — 17 июня в Петербурге, с датчанами — 22 июня в Копенгагене.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах — Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020