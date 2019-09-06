Павел Колобков: «Практически не сомневаюсь, что сборная России отберется на Евро»

Министр спорта РФ Павел Колобков выразил уверенность, что сборная России сможет отобраться на чемпионат Европы-2020. Россияне после 4 туров занимают второе место в группе с 9 очками.

— Честно говоря, я практически не сомневаюсь, что команда отберется на чемпионат Европы, — цитирует ТАСС Колобкова. — Мне нравится новое поколение футболистов, много молодых, интересных, голодных до спортивного результата, они уже адаптировались во взрослом футболе, стали лидерами в своих командах. Произошла смена поколений, очень хочется, чтобы наша команда не только отобралась, но еще и показывала хорошую игру. В Станислава Саламовича Черчесова мы верим, мне нравится его уверенность, его авторитет, его контакт со спортсменами, его воля. Ближайший матч будет определяющим, хочу, чтобы наша команда выиграла.

Часть матчей турнира пройдет в Санкт-Петербурге, город готов, работает организационный комитет, исполнительная дирекция. По сути, мы сохранили инфраструктуру ЧМ, необходимую для проведения чемпионата Европы, поэтому дело только за командой.

Сегодня, 6 сентября, Россия проведет выездной матч отборочного турнира против Шотландии. Игра пройдет в Глазго и начнется в 21.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча Шотландия — Россия