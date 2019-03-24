20:32 | Футбол — Чемпионат Европы — Euro-2020

Павел Колобков: "Черышев проявил себя лидером сборной России"

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Министр спорта РФ Павел Колобков поделился впечатлениями от победы России над Казахстаном в матче отборочного турнира Евро-2020 (4:0). Он назвал лидером сборной Дениса Черышева, оформившего дубль.

- Очень важный результат с точки зрения турнирной таблицы, - цитирует ТАСС Колобкова. - После сложного матча с бельгийцами все игроки показали хорошую, слаженную игру. Это промежуточный результат, понятно, что главная задача - отобраться на чемпионат Европы 2020 года. С этой точки зрения прошедший матч нужно расценивать как подготовку, главное, что ребята собрались после сложной игры и выступили хорошо.

Что тут сказать, Денис молодец! Он проявил себя лидером команды. Ему такая уверенность, конечно, нужна.

Казахстан - Россия

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