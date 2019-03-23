Пануччи отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Албании

Главный тренер сборной Албании Кристиан Пануччи были отправлен в отставку, сообщает официальный сайт местной федерации футбола.

Накануне албанцы уступили сборной Турции (0:2) в отборочном турнире Евро-2020. Это был стартовый матч команды в квалификации чемпионата Европы.

Уже 25 марта албанцы проведут следующий матч отборочного турнира против сборной Андорры. В этой игре командой будут руководить Эрвин Булку и Сулейман Мема.

45-летний Кристиан Пануччи ранее работал ассистентом Фабио Капелло в сборной России. Также тренировал "Ливорно" и "Тернану".

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