Оздоев рассказал, как отреагировал на историю с Азмуном

Полузащитник сборной России Магомед Оздоев прокомментировал историю, когда его спутали с нападающим «Зенита» Сердаром Азмуном.

— Самое главное, что мы выиграли матч, вышли на Евро, мы очень рады, — заявил Оздоев в эфире «Матч ТВ». — Но мы не все задачи еще решили: мы хотим бороться за 1 место, нам хочется именно выиграть группу. Матч с Бельгией будет в Питере, где безумно здорово поддерживают свою команду. Что я думаю по поводу истории с Азмуном? Честно, никаких проблем здесь не вижу. Да, мне сообщили, что нас перепутали, но нас вообще часто путают. Нет обид, нет проблем.

Ранее генеральный продюсер телеканала «Матч» Тина Канделаки при поздравлении сборной России после матча отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии (4:0) перепутала Азмуна с Оздоевым.

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