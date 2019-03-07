Особой категории билетов для граждан России на матчи Евро-2020 не будет

Категории билетов по более низким для россиян на матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года в Санкт-Петербурге не предусмотрено, сообщил журналистам генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин.

По словам Сорокина, билеты начнут продаваться в июне этого года. Цены на них, которые устанавливает УЕФА, еще не определены. Стоимость билетов будет одинаковой на игры во всех городах, которые примут финальную стадию чемпионата Европы.

Матчи турнира пройдут с 12 июня по 12 июля 2020 года на 12 аренах в 12 городах разных ассоциаций УЕФА. Стадион в Санкт-Петербурге примет четыре игры: три встречи группового этапа и четвертьфинал. Если сборная России преодолеет отборочный этап, то проведет в Санкт-Петербурге минимум два матча Евро-2020. (Илья Андреев)