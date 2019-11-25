Оргкомитет: «Россия продолжает подготовку к проведению Евро-2020 в Санкт-Петербурге»

Россия продолжает готовиться к проведению Евро-2020 генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин. Часть матчей турнира примет Санкт-Петербург.

— Мы продолжаем готовиться к Евро-2020, — цитируют Сорокина «РИА Новости». — Правообладателем турнира является УЕФА, а никакая другая организация, о чем мы много раз говорили. Мы полагаемся на благоразумие и на нашу успешную подготовку

Ранее стало известно, что исполком ВАДА рекомендует запретить России проводит международные соревнования на протяжении четырех лет. Заседание по этому поводу состоится 9 декабря.

Планируется, что Санкт-Петербург примет три матча группового этапа, два из которых с участием сборной России, а также один матч 1/4 финала.