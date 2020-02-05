Оракулом Евро-2020 будет кот Ахилл. Он уже предсказывал результаты ЧМ-2018
15:12
Кот Ахилл будет оракулом чемпионата Европы-2020, сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на Эрмитаж.
Ахилл — потомственный музейный кот, глухой от рождения. Он уже предсказывал результаты матчей чемпионата мира-2018. Тогда он смог предугадать исход семи из девяти матчей.
Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы.
Дополнительная информация
https://topspb.tv/news/2020/02/5/orakulom-evro-2020-budet-kot-ahill/
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