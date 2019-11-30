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Определено время начала матчей сборной России на Евро-2020

30 ноября 2019, 23:19

Определилось время начала матчей группового турнира чемпионата Европы-2020. Сборная России начнет игру с Бельгией в 22.00 по московскому времени (13 июня, Санкт-Петербург), с Финляндией — в 16.00 (17 июня, Санкт-Петербург), с Данией — в 22.00 (22 июня, Копенгаген).

Откроется Евро-2020 игрой Турция — Италия (12 июня, Рим, начало — в 22.00). Финал состоится в Лондоне 12 июля, начало — в 22.00.

Полный список матчей и времени их начала доступен на официальном сайте УЕФА.

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Материалы сюжета: Евро-2020: жеребьевка финального турнира




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