Оливье Жиру: «Франция могла больше забить Албании»

Нападающий сборной Франции? Оливье Жиру остался доволен победой над Албанией в матче отборочного турнира Евро-2020 (4:1). По его мнению, французы могли больше забить.

— Голы в домашних матчах на «Стад-де-Франс» в отборочном турнире Евро-2020 очень важны, — цитирует пресс-служба УЕФА Жиру. — Нам нужно было побеждать, и мы были настроены на это. Могли забить больше голов. Создали много моментов, что добавит нам уверенности. Нужно продолжать в том же духе.