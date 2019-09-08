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Оливье Жиру: «Франция могла больше забить Албании»

04:58
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Нападающий сборной Франции? Оливье Жиру остался доволен победой над Албанией в матче отборочного турнира Евро-2020 (4:1). По его мнению, французы могли больше забить.

— Голы в домашних матчах на «Стад-де-Франс» в отборочном турнире Евро-2020 очень важны, — цитирует пресс-служба УЕФА Жиру. — Нам нужно было побеждать, и мы были настроены на это. Могли забить больше голов. Создали много моментов, что добавит нам уверенности. Нужно продолжать в том же духе.

Франция — Албания

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