Ольга Голодец: «Сборная играла в свое удовольствие. Браво!»
Вице-премьер РФ по культуре и спорту Ольга Голодец оценила игру сборной России в отборочном матче Евро-2020 против команды Шотландии (4:0).
— Матч был блестящий. Мне кажется, что это была ситуация, особенно вторая часть матча была такой яркой... Игроки все играли в свое удовольствие. Это был красивый футбол. И настроение, которое захватило команду, захватило весь стадион. Но это полное удовольствие. Браво нашей команде. Это достойная победа, потому что Шотландия — достойная команда.
У нас впереди игра с Кипром, у нас впереди еще игра с Бельгией. Мы верим в наших ребят. (Александр Рогулев)
Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира