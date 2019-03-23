Олег Веретенников: "Сборная Казахстана - команда непростая"

Бывший полузащитник сборной России, лучший бомбардир в истории чемпионата России Олег Веретенников поделился ожиданиями от матча национальной команды против Казахстана. Вторая игра отборочного турнира Евро-2020 пройдет завтра, 24 марта. В первом матче россияне проиграли Бельгии 1:3, казахстанцы разгромили Шотландию 3:0. Ранее Веретенников защищал цвета ряда казахстанских клубов.

- Результат матча Бельгия - Россия закономерен. На данном этапе бельгийцы сильнее нас, даже учитывая их проблемы с составом, - цитирует официальный сайт УЕФА Веретенникова. - Не зря они первые в мировом рейтинге. Удивило, что мы с самого начала матча начали прессинговать. Это давление и привело к ответному голу Черышева. Но Бельгия - топ-сборная с очень квалифицированными футболистами. Она быстро перестроилась, выходила из-под прессинга и сама организовывала быстрые атаки, забивая голы.

Сборная Казахстана - команда непростая. Не знаю, сможет ли она выйти из группы, но нервы попортит многим. Объективно мы сильнее. Но заранее загадывать сложно, тем более матч пропустит Головин. Очень не хватает и Зобнина. Но играть все равно надо на победу. Где, если не в Казахстане, брать очки? Это поначалу кажется, что отбор длинный. На деле надо уже на старте обязательно делать результат.

Сборная Казахстана, как и Россия, играет с тремя центральными защитниками. Она может уйти в глухую оборону, сделав ставку на контратаки. Уверен, штаб россиян уже досконально разобрал матч шотландцев, изучил допущенные ими ошибки. Главное - избежать их. Очень не хочется, чтобы Казахстан в воскресенье повторил сюрприз. Думаю, наша команда победит - 1:0.

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры Казахстан - Россия, начало - в 17.00 (время московское).

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