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Олег Матыцин уверен, что Петербург примет матчи Евро-2020

10:56
Евро 2020.
Евро 2020.
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Министр спорта РФ Олег Матыцин выразил уверенность в том, что Санкт-Петербург сможет принять матчи Евро-2020. Ранее турнир был перенесен на 2021-й год из-за коронавируса, но сохранил свое название.

— Со стороны Минспорта сделано все необходимое, гарантии подтверждены и были направлены.

— Есть ли уверенность, что к моменту проведения турнира в 2021 году готовность российской стороны будет на сто процентов?

— Уверенность есть. Абсолютная. Фактически мы были готовы к проведению чемпионата в 2020 году. Поэтому коллектив работающей команды сохранен с учетом приобретенного им огромного опыта. Так что сомнений нет, — цитирует Матыцина ТАСС.

Проведение Евро запланировано на 11 июня — 11 июля 2021 года. Санкт-Петербург должен принять три матча группового турнира, в том числе два с участием сборной России, и одну игру 1/4 финала.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/interviews/8379905

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