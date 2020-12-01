Окончательный формат Евро-2020 определится в марте

УЕФА примет окончательный формат проведения Евро-2020 в марте следующего года, сообщил генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин в интервью ТАСС.

«У нас есть официальная позиция УЕФА о том, что будут рассматриваться три глобальных сценария проведения Евро; мы к этому готовимся. Сценарии вполне очевидны, — сказал Сорокин. — Это диапазон от отсутствия зрителей до проведения турнира в полноформатном режиме, на что мы очень надеемся. Пока УЕФА исходит из того, что будут позитивные сдвиги в развитии пандемии, шанс на изначально запланированный нормальный формат турнира имеется», — заявил Сорокин.

Также генеральный директор оргкомитета заявил, что на данный момент все беседы ведутся в формате обсуждения не только с футбольными, но и с городскими властями. Окончательно решение будет принято в марте.

Чемпионат Европы должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, но из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето следующего года (с 11 июня по 11 июля). Турнир должен пройти в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.