Около 80 представителей УЕФА посетят Санкт-Петербург в рамках визита перед Евро-2020

Порядка 80 представителей УЕФА посетят Санкт-Петербург в рамках инспекционного визита с 9 по 12 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на главу оргкомитета российской части чемпионата Европы Алексея Сорокина. Во вторник пресс-служба оргкомитета Евро-2020 анонсировала визит УЕФА с 9 по 12 сентября. Основной его целью будет обсуждение операционной деятельности стадиона «Санкт-Петербург» и объектов чемпионата Европы во время турнира.

— Визит большой — приезжает около 80 специалистов по разным направлениям и функциональным областям, — сказал Сорокин. — У нас будет пленарное заседание, потом мы разойдемся по разным функциям, и каждый будет смотреть то, чем непосредственно занимается. К этому прибавляется визит партнеров и спонсоров.

Большая группа будет работать на стадионе, чуть меньшая осмотрит внесоревновательные объекты в городе — это и фан-зона, и места размещения, и транспортные аспекты. В плане волонтеров мы чувствуем себя очень уверенно. У нас более 4,5 тыс. заявок от кандидатов в волонтеры, по этому показателю мы сейчас в лидерах по сравнению с другими городами.