Около 500 российских болельщиков посетят гостевой матч с Сан-Марино

Порядка 500 болельщиков поддержат сборную России в гостевом матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Сан-Марино, сообщает ТАСС.

Встреча Сан-Марино — Россия пройдет во вторник в Серравалле на Олимпийском стадионе, который вмещает около 7 тысяч зрителей. Начало матча — 22.45 (мск).

Сборная России обеспечила себе участие в финальной части первенства Европы за два тура до конца квалификации. Подопечные Станислава Черчесова занимают второе место в таблице группы I, имея в активе 21 очко.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира