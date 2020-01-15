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Около 25 специалистов УЕФА 3 февраля посетят Санкт-Петербург с инспекцией

20:39
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Гендиректор российской части оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин сообщил, что порядка 25 специалистов УЕФА посетят Санкт-Петербург с инспекционным визитом 3 февраля. Город примет три игры группового турнира Евро-2020 и четвертьфинал.

— Дата визита определена — это 3 февраля. Приедет около 25 специалистов по разным функциям, в том числе Андреас Шар (заместитель исполнительного директора УЕФА), наш визави, — цитирует ТАСС Сорокина. — Сейчас Российский футбольный союз завершает продажу своих билетов, и мы ждем третьего этапа, когда продаются остатки билетов. Этот этап, думаю, будет в мае.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7528743

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