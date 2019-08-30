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Оглашен состав Испании на матчи с Румынией и Фарерами: Нуньес и Сарабия вызваны впервые

12:55
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Стал известен состав сборной Испании на матчи отборочного турнира чемпионата Европы против Румынии и Фарерских островов. Роберт Морено впервые пригласил защитника «Атлетика» Унаи Нуньеса и нападающего «ПСЖ» Пабло Сарабию.

Вратари — Давид-де Хеа («Манчестер Юнайтед», Англия), Кепа Аррисабалага («Челси», Англия), Пау Лопес («Рома», Италия).

Защитники — Дани Карвахаль, Серхио Рамос (оба — «Реал»), Марио Эрмосо («Атлетико»), Диего Льоренте («Реал Сосьедад»), Унаи Нуньес («Атлетик»), Жорди Альба («Барселона»), Хосе Луис Гайя («Валенсия»),

Полузащитники — Серхио Бускетс «(Барселона»), Родриго Эрнандес («Манчестер Сити», Англия), Дани Парехо («Валенсия»), Тиаго Алькантара («Бавария», Германия), Фабиньян Руис («Наполи», Италия), Сауль («Атлетико»), Сусо («Милан», Италия), Дани Себальос («Арсенал», Англия), Хесус Навас («Севилья»).

Нападающие — Микел Ойярсабаль («Реал Сосьедад»), Родриго Морено («Валенсия»), Пако Алькасер («Боруссия» Д), Пабло Сарабия («ПСЖ», Франция).

С румынами испанцы сыграют на выезде 5 сентября, с фарерцами — дома 8 сентября.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/europe/2020/qualify/groups/

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