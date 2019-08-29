Оглашен состав Германии на матчи с Голландией и Северной Ирландией

Оглашен состав сборной Германии на матчи отборочного турнира Евро-2020 против Голландии и Северной Ирландии. В национальную команду вернулся хавбек «Ювентуса» Эмре Джан и впервые вызван форвард «Фрайбурга» Лука Вальдшмидт.

Полностью состав немцев выглядит следующим образом:

Вратари — Бернд Лено («Арсенал», Англия), Мануэль Нойер («Бавария»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона», Испания).

Защитники — Маттиас Гинтер («Боруссия» М), Марсель Хальстенберг, Лукас Клостерманн (оба — «Лейпциг»), Нико Шульц («Боруссия» Д), Никлас Штарк («Герта»), Никлас Зюле («Бавария»), Джонатан Та («Байер»).

Полузащитники — Юлиан Брандт («Боруссия» Д), Эмре Джан («Ювентус», Италия), Серж Гнарби, Леон Горецка, Джошуа Киммих (все — «Бавария»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити», Англия), Кай Хавертц («Байер»), Йонас Хектор («Кельн»), Тони Кроос («Реал», Испания).

Нападающие — Марко Ройс («Боруссия» Д), Лука Вальдшмидт («Айнтрахт» Ф), Тимо Вернер («Лейпциг»).

С Голландией немцы сыграют дома 6 сентября, с Северной Ирландией — в гостях 9 сентября. В таблице группы C Германия занимает второе место с тремя победами в трех играх.