Офсайдище! Судьи подарили гол норвежцам

На 41-й минуте отборочного матча Евро-2020 Норвегия – Швеция (3:3) серьезную ошибку допустила бригада итальянских арбитров во главе с Джанлукой Рокки, засчитав взятие ворот шведской команды. Первый ассистент Альберто Тегони не зафиксировал положение “вне игры” у автора гола Бьерна Йонсена.
27 марта 2019 г.
В тот момент, когда другой норвежский футболист нанес удар по воротам, Йонсен располагался за линией офсайда, а затем получил преимущество за счет своей позиции и отправил мяч в сетку. Судья-помощник почему-то этого не заметил – в итоге был открыт счет. (Александр Бобров)
Чемпионат Европы-2020: расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира
Офсайдище. Но гол норвежцев засчитан. #офсайд #внеигры #судья #арбитр pic.twitter.com/lpAUZuXERh– Alexander Bobrov (@AlexBobrovSE) 27 марта 2019 г.
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