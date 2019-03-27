Офсайдище! Судьи подарили гол норвежцам

На 41-й минуте отборочного матча Евро-2020 Норвегия – Швеция (3:3) серьезную ошибку допустила бригада итальянских арбитров во главе с Джанлукой Рокки, засчитав взятие ворот шведской команды. Первый ассистент Альберто Тегони не зафиксировал положение “вне игры” у автора гола Бьерна Йонсена.

В тот момент, когда другой норвежский футболист нанес удар по воротам, Йонсен располагался за линией офсайда, а затем получил преимущество за счет своей позиции и отправил мяч в сетку. Судья-помощник почему-то этого не заметил – в итоге был открыт счет. (Александр Бобров)

Чемпионат Европы-2020: расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира