"Один Федя хорошо, два - еще лучше, а три - вообще замечательно". Смолов, Кудряшов и Чалов на одном фото

Твиттер сборной России опубликовал фото игроков национальной команды, которая начала подготовку к матчу отборочного турнира Евро-2020 против Бельгии. На снимке запечатлены защитник Федор Кудряшов и нападающие Федор Смолов и Федор Чалов.
- Один Федя хорошо, два - еще лучше, а три - вообще замечательно!, - подписана фотография.
На этой неделе сборной России предстоят две гостевых игры отборочного турнира Евро-2020 с Бельгией (21 марта, Брюссель) и Казахстаном (24 марта, Астана).
Один Федя хорошо, два - еще лучше, а три - вообще замечательно! 😀#ВместеМыКоманда pic.twitter.com/zVygO1LbMT– Сборная России (@TeamRussia) 19 марта 2019 г.
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