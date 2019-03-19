"Один Федя хорошо, два - еще лучше, а три - вообще замечательно". Смолов, Кудряшов и Чалов на одном фото

Твиттер сборной России опубликовал фото игроков национальной команды, которая начала подготовку к матчу отборочного турнира Евро-2020 против Бельгии. На снимке запечатлены защитник Федор Кудряшов и нападающие Федор Смолов и Федор Чалов.

- Один Федя хорошо, два - еще лучше, а три - вообще замечательно!, - подписана фотография.

На этой неделе сборной России предстоят две гостевых игры отборочного турнира Евро-2020 с Бельгией (21 марта, Брюссель) и Казахстаном (24 марта, Астана).​