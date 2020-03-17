Обязательства Санкт-Петербурга не поменяются из-за переноса чемпионата Европы на лето 2021 года

Обязательства Санкт-Петербурга в качестве одного из городов-хозяев чемпионата Европы, который должен был пройти летом 2020 года, не поменяются из-за переноса турнира на лето 2021 года. Во вторник, 17 марта, Союз европейских футбольных ассоциаций объявил о переносе европейского первенства.

- Решение принимает правообладатель — УЕФА, — сказал генеральный директор оргкомитета российской части турнира Алексей Сорокин в интервью ТАСС. — У нас с юридической точки зрения обязательства не меняются. Мы должны выполнять обязательства, перенос изначально был заложен во все документы. Так всегда бывает при организации крупных международных событий, поэтому наши обязательства распространяются на новый срок.

Это прописано не как форс-мажор, а как обязательства принимающей стороны при переносе сроков. С юридической точки зрения никаких вопросов нет. Должна быть проделана большая работа по адаптации наших документов, будут определенные финансовые изменения. Но ничего трагического в этом нет, решение принималось при полном единодушии всех сторон, при полном понимании сложившейся обстановки.

В Санкт-Петербурге запланированы три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. Российская команда сыграет в группе В со сборными Дании, Финляндии и Бельгии.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 169 387 человек. Умерших — 6513, выздоровевших — 77 257. В России на данный момент 93 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания.

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