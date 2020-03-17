Обращение Черчесова к болельщикам после переноса Евро-2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов обратился к болельщикам после новости о том, что УЕФА принял решение на год перенести чемпионат Европы-2020. Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение перенести чемпионат Европы, который должен был пройти летом 2020 года. Турнир пройдет летом 2021 года — с 11 июня по 11 июля.

— Друзья, дорогие болельщики, есть решение, которое приняло УЕФА, что сегодня чемпионат Европы будет в следующем году. Прекрасно знаем, что вы за нас болели, поддерживали. Мы все оказались в этой ситуации и понятно, что здоровье болельщиков важнее, чем тот турнир, к которому мы все стремились. Просим вас относиться друг к другу повнимательнее. Берегите себя, берегите близких. Мои пожелания: набраться терпения и удачи.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 169 387 человек. Умерших — 6513, выздоровевших — 77 257. В России на данный момент 93 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания.

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