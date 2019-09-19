Нойер устал от соперничества с тер Штегеном
17:39
Голкипер «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер заявил, что устал от постоянного противпостовления в СМИ с вратарем «Барселоны» Марк-Андре тер Штегеном.
— Я не хочу с кем-то спорить или обсуждать, кто лучше, — цитирует Нойера Kicker. — Мы все — команда. Мы знаем, что у Германии есть хорошие вратари, которые играют вместе и делают все для команды. Поэтому я больше не хочу обсуждать пререкания с тер Штегеном.
По информации Bild, Нойер может завершить карьеру в сборной после Евро-2020.
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