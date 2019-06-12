Нойер – рекордсмен сборной Германии по количеству сухих матчей

Сборная Германии ​в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года разгромила национальную команду Эстонии – 8:0. Мануэль Нойер вышел на первое место в истории по количеству сухих встреч, опередив результат Зеппа Майера.

Нойер провел за сборную Германии 87 матчей. В ее составе он стал чемпионом мира 2010 года, также на его счету бронза ЧМ-2010. НА ЧЕ-2012 и ЧЕ-2016 Мануэль стал обладателем бронзовых наград.

Сборная Германии занимает второе место в группе С, одержав три победы в трех матчах.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира