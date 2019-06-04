Нойер рассказал, что с нетерпением ждет матча с Белоруссией

Капитан сборной Германии Мануэль Нойер перед матчами отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против Белоруссии (8 июня) и Эстонии (11 июня) отметил, что с нетерпением ждет первую игру.

– Мы хотим взять 6 очков в ближайших играх и уйти на летний перерыв с 9 очками в кармане, – приводит пресс-служба сборной слова Нойера. – Мы с нетерпением ждем этой игры и возможности дать что-то взамен нашим фанатам. Тот факт, что для нас это обычная тренировка, но ее хотят посетить 30 000 болельщиков – это нечто особенное.