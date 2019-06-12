Нойер отметил, что Германия будет много трудиться, чтобы летом 2020 была хорошая команда

Капитан сборной Германии Мануэль Нойер прокомментировал победу в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против Эстонии (8:0). Он отметил, что доволен игрой команды

– Я очень доволен, мы можем гордиться тем, как сыграли в двух последних матчах, – приводит пресс-служба сборной Германии слова Нойера. – Важно было забить как можно раньше, и мы это сделали. И сразу стало очевидно, что противник слабее. Мы повысили уровень своей игры, отлично провели матч с Голландией, пусть нам там и повезло в конце, благодаря чему мы и победили.

Мы намерены и дальше много трудиться и учиться, чтобы летом 2020-го на поле вышла хорошая команда. Конечно, нашу игру всегда будут обсуждать, Германия – футбольная страна, и у каждого есть свое мнение, но все это не должно нам мешать. А здоровая конкуренция никогда не повредит.

Сборная Германии занимает второе место в группе С, одержав три победы в трех матчах.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира