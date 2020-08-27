Новая форма сборной России. Вот, как она выглядит

Сборная России представила новую домашнюю форму команды.

— Благодаря совместной работе с болельщиками и РФС, Adidas создал обновленный дизайн джерси, сделал его классическим и лаконичным, использовав два традиционных цвета домашней формы футбольной сборной — красный и белый, — говорится в сообщении производителя формы.

Обновленная домашняя форма будет представлена 27 августа. Болельщики, купившие предыдущую версию, смогут бесплатно обменять ее на форму с новым дизайном до 27 сентября.

Ранее презентация формы на Евро-2020 прошла в сентябре 2019 года, однако перевернутый флаг на рукаве формы вызвал недовольство, после чего РФС договорилась с экипировщиком об изменениях.