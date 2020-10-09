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«Норвегия не была так близка к выходу на Евро уже много лет». Эдегор — о поражении от Сербии

09:13
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Полузащитник сборной Норвегии Мартин Эдегор подвел итоги полуфинала квалификации чемпионата Европы-2020 против Сербии (1:2).

— Это очень обидно, — приводит слова Эдегора официальный сайт УЕФА. — Мы не были так близки к выходу на Евро уже много лет. Сербия оттеснила нас и создала нам проблемы. Они были лучшей командой.

В финале квалификации за выход на чемпионат Европы Сербия сыграет с Шотландией.

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