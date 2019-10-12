Сборные Норвегии и Испании объявили составы на матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020. С первых минут сыграет форвард норвежцев Мартин Эдегор и защитник испанцев Серхио Рамос.

Состав Норвегии: Ярстейн — Эль-Абделлауи, Нордтвейт, Айер, Алеесами — Йохансен, Берге, Хенриксен, Сельнес — Эдегор, Кинг.

Состав Испании: Кепа — Бернат, Рамос, Альбиоль, Навас — Сауль, Бускетс, Руис — Себальос, Оярсабаль, Родриго.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира