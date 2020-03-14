Ноэль Ле Грэ: «Футбол вечен. Пауза в один или два месяца не изменит ценности футбола»

Президент французской федерации футбола Ноэль Ле Грэ считает, что, учитывая обстоятельства, вполне вероятно, что Евро-2020 будет отложен. Также он считает, что товарищеские матчи в марте вряд ли состоятся.

— У меня будет встреча с УЕФА во вторник, — цитирует L'Equipe Ле Грэ. — Мы увидим, что решит большинство голосов, но вполне вероятно, что определенное количество матчей будет отложено, особенно товарищеские матчи, но по поводу Евро-2020 решение не принято. Никто не может установить дату, когда пауза из-за коронавируса закончится. Желание каждого — победить вирус.

В конце концов, футбол вечен, пауза в один или два месяца не изменит ценности футбола. Мы хотим победить вирус как можно быстрее, и у нас есть время, но мы готовы сыграть в мае, июне, июле, если это будет необходимо. В этом случае, Евро-2020 будет перенесен на другую дату.