Николай Комличенко приедет в сборную 2 июня

Сборная России в пятницу проводит первую полноценную тренировку в рамках подготовки к отоборочным матчам Евро-2020.

На занятие вышло 28 футболистов, которые есть в распоряжении Станислава Черчесова. Как сообщили в пресс-службе команды, нападающий "Млады Болеслав" Николай Комличенко прибудет в сборную 2 июня, когда закончит выступление в чемпионате Чехии. (Александр Рогулев)

Комличенко стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии, забив 28 голов в 31 матче. 1 июня "Млада" проведет финальный матч за путевку в Лигу Европы против "Баника".

Сборная России занимает 2-е место в группе I, имея в активе 3 очка. В июне национальная команда проведет два матча отборочного турнира Евро-2020. 8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске (начало игры - 19.00, время московское), 11 июня - Кипр в Нижнем Новгороде (21.45). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию обоих встреч.

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