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Николай Комличенко: «Хотим вернуть долг бельгийцам за поражение в Брюсселе»

13:26
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Нападающий сборной России Николай Комличенко отметил, что команда намерена добиться победы в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Бельгии.

- Бельгия — хороший соперник, — цитирует ТАСС Комличенко. — У меня нет никаких ожиданий, я просто готов на сто процентов. Было время подготовиться, тактические занятия были, по «физике» работали, разобрали соперника. Тут хорошая погода, в Питере почувствуем контраст по погоде, с удовольствием остался бы в Сочи.

Отношение тренера ко мне поменялось, меня уже лучше знают, от меня требуют не сбавлять, а только прибавлять. В группе с Бельгией будет почетно занять первое место, тем более, что первый матч мы им проиграли, хотим выступить достойно и вернуть должок. Разговоров о том, выйду ли я на поле, не было.

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