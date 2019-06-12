Николай Комличенко: "Черчесов не объяснял, почему остаюсь вне заявки"

Нападающий "Млады Болеслав" и сборной России Николай Комличенко рассказал, что он не расстроился из-за непопадания в заявку на отборочные матчи Евро-2020 против Сан-Марино (9:0) и Кипра (1:0).

– Не расстроился, что не попал в заявку на оба матча, – цитирует форварда "Р-Спорт". – Ничего страшного не произошло. Есть стимул работать дальше. Вызов в сборную был шагом вперед. Главное – познакомился с командой, узнал требования тренерского штаба. Все нормально. Станислав Саламович не объяснял, почему я остаюсь вне заявки, но я и сам прекрасно понимал. Этот вопрос решать главному тренеру, точно не мне.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира