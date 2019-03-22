Никола Юрчевич: "Судья свистел против Азербайджана несколько больше, чем было на самом деле"

Главный тренер сборной Азербайджана Никола Юрчевич - о матче со сборной Хорватии (1:2) в отборочном турнире Евро-2020.

- Поздравляю сборную Хорватии с победой. Они заслужили ее. Но я счастлив, потому что мы были близки к ничьей в этой фантастической атмосфере. Мои игроки сделали все, что было в их силах. Жаль, что в конце не смогли сравнять счет. Хорватия – абсолютно лучшая команда в нашей группе. Это игра очень важна для нашего будущего с точки зрения мотивации. Она позволяет нам с оптимизмом смотреть в будущее, - цитирует специалиста Azerisport. - Судейство? Я думаю, что судья свистел против нас несколько больше, чем было на самом деле. Это мое субъективное мнение. Но Хорватия была однозначно сильнее. Дело тут не в судье. Мы хорошо подготовились к этой встрече. Немного везения, и мы взяли бы тут одно очко. Но я не могу сказать, что недоволен своими ребятами. Хорватия – финалист мундиаля, четвертая команда в мировом рейтинге, в то время как мы в районе сотого места. Против такой команды мы сыграли достойно. Не пропусти мы в концовке первого тайма, то шансы на положительный результат были бы, конечно, выше.

Чемпионат Европы-2020: расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира